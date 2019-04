CALCIOMERCATO INTER MONTIEL / L'Inter potrebbe piazzare un nuovo colpo in Argentina. Stando a 'TNT Sports', infatti, il club nerazzurro è interessato a Gonzalo Montiel, laterale destro del River Plate.

Per il ventiduenne argentino, punto fermo della squadra di Gallardo, si è già mosso Javiereffettuando un sondaggio col suo entourage. Sono pure arrivate conferme in tal senso, insomma l'Inter sembra fare sul serio per il classe '97, valutato sugli 8 milioni di euro. Dato che il ragazzo è extracomunitario, i nerazzurri potrebbero acquistarlo in sinergia con un club italiano 'amico', come accaduto percol Parma.