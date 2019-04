CALCIOMERCATO INTER CHELSEA KOVACIC / Il futuro di Mateo Kovacic resta tutto da scrivere. Maurizio Sarri vorrebbe confermarlo al Chelsea, ma l'operazione può essere difficile, soprattutto se il mercato dei 'Blues' dovesse essere bloccato per ordine della Uefa. L'Inter pensa al ritorno del croato, soprattutto nel caso in cui l'affare Rakitic non dovesse andare in porto.

Attenzione però alla concorrenza dello.

Come infatti riporta il 'Daily Mail', il club russo avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore di proprietà del Real Madrid. Il giocatore non rientra nei piani di Zidane, ma potrebbe essere usato come pedina per un eventuale affare Hazard. Se però, come detto, il mercato degli inglesi dovesse essere bloccato, lo Zenit sarebbe al momento la pretendente principale del giocatore.

