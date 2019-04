Calciomercato Inter, Bellugi: "Via Spalletti, meglio Conte"

CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE - "La permanenza di Spalletti non può dipendere dalla qualificazione in Champions: lo scorso anno ci è entrato all'ultima giornata, ora va cambiato". Pensieri e parole di Mauro Bellugi.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', l'ex difensore dell'ha fatto il punto sulla panchina nerazzurra e sul mercato della prossima estate: "è un allenatore che se non gli comprano il mondo tira fuori il massimo da quello che ha, gli basterebbero due o tre elementi per fare bene. L'Inter ha bisogno di un allenatore che usi il bastone oltre alla carota. Acquisti? A centrocampo prendereiche è meglio di: dicono che somiglia a Pirlo, ma solo quando va al bagno... (ride). Poi ha vinto il Pallone d'Oro e gli faccio i complimenti. Inoltre spero cherimanga e che possa arrivareche è il gemello di Skriniar ed è perfetto per la Serie A, ma temo lo prenda laperché gli serve".