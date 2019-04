p>JUVENTUS AJAX ONANA CONFERENZA / Al fianco del tecnico olandese Ten Hag ha parlato il portiere dei 'Lancieri',che ha presentato Juventus-Ajax in conferenza stampa tornando anche sul risultato della scorsa settimana: "Meritavamo di vincere, ma questo è il calcio e siamo abituati. Io un para rigori? Benissimo, mi farò trovare pronto. Sono fiducioso sulla qualificazione, per come abbiamo giocato, per come ci siamo allenati. Noi siamo più forti di due anni fa, viviamo gara dopo gara: giocare in Champions non è facile vedremo cosa faremo. Noi entusiasti? Chiaro, vedremo come andrà".

JUVE O REAL? - "Sono contento ma il bilancio arriverà alla fine della stagione. Personalmente sto imparando, in continuazione, ma questo è il calcio e sono contento di quel che ho fatto finora. Juve e Real sono squadre diverse, noi dovremo seguire la nostra filosofia e provare a fare del nostro meglio".

