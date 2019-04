CALCIOMERCATO NAPOLI PUSSETTO / Tra gli obiettivi del Napoli per la prossima stagione si parla anche dell'attaccante dell'Udinese Ignacio Pussetto: 23 anni, impiegato anche da esterno nella formazione friulana, al suo primo anno in Serie A ha collezionato 28 presenze con quattro reti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Le sue qualità sono apprezzate dal direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli che starebbe lavorando per verificare la possibilità di portarlo alla corte di Ancelotti. Ultimissime notizie sul mercato Napoli: resta aggiornato cliccando qui ! Proprio per questo nelle prossime settimane è previsto un incontro con l'agente del calciatore, atteso in Italia a fine aprile. Un vertice che potrà essere importante per decidere il futuro dell'argentino.