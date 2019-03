JUVENTUS RONALDO RUI COSTA / Cristiano Ronaldo è tornato in Nazionale dopo nove mesi di assenza. Manuel Rui Costa, ex stella del Portogallo e adesso Ds del Benfica, spende parole al miele per il connazionale soffermandosi anche sul momento di 'CR7' alla Juventus: "Nel momento in cui ha deciso di lasciare il Real Madrid, non mi ha stupito la scelta della Juve.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Cristiano non ha paura di affrontare nessuna novità - ha sottolineato l'ex numero dieci di Fiorentina e Milan a 'Tuttosport' - Ha vinto tutto in Inghilterra e Spagna e adesso vuole ripetersi in Italia. È il migliore al mondo, nelle difficoltà è sempre decisivo. Vi sembra uno di 34 anni? I bianconeri in un colpo solo hanno fatto un triplice affare: hanno preso il numero uno del pianeta, un atleta straordinario e con questa operazione hanno rilanciato il club a livello mondiale. Con l'la Juventus aveva una sola possibilità, che Cristiano azzeccasse una serata delle sue: ed è successo proprio questo. È stratosferico e, guardandolo dall’esterno, alla Juve sembra molto felice".