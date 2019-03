CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Il futuro di Elseid Hysaj deve ancora essere deciso: tutto verrà stabilito a fine stagione quando potrebbe arrivare anche l'addio del terzino albanese che nel passaggio da Sarri ad Ancelotti ha sofferto un po'. Delle potenziali acquirenti dell'ex Empoli ha parlato il giornalista della Rai Ciro Venerato a 'calcionapoli 24 tv': "Hysaj ha due estimatori: il Chelsea e l'Atletico Madrid.

Ci potrebbe essere anche il, soprattutto se dovesse arrivare Andrea. A fine stagione ilconvocherà il suo procuratore per firmare il rinnovo oppure andrà via: è una situazione ancora molto aperta". Già in estate Hysaj in estate sarebbe potuto andare via da Napoli : la trattativa con ilsi è arenata davanti allo stop imposto ai Blues da De Laurentiis nell'affare Sarri-Jorginho.