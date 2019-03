CALCIOMERCATO INTER ICARDI MORENO / L'ora della tregua sembra essere scoccata: domani Mauro Icardi potrebbe tornare ad allenarsi con l'Inter e prepararsi al rientro in campo.

La fine di una lunga telenovela che però avrà molto probabilmente un sequel a fine stagione quando l'attaccante argentino potrebbe lasciare i nerazzurri: c'è la clausola da 110 milioni valida per l'estero e soprattutto la sensazione che quanto accaduto non possa essere messo da parte che per poche settimane.

Così il toto-attaccante per l'Inter è sempre di moda: tra i vari nomi accostati alla squadra di Spalletti c'è anche quello di Rodrigo Moreno. Secondo il 'Corriere dello Sport', il brasiliano con passaporto spagnolo del Valencia intriga la dirigenza interista per la sua capacità di poter ricoprire più ruoli. Accostato già in passato all'Inter, nelle ultime settimane il suo nome è stato avvicinato anche al Barcellona: nel suo contratto c'è una clausola da 120 milioni di euro ma l'addio al Valencia potrebbe avvenire anche per molto meno, soprattutto se la squadra dovesse fallire la qualificazione alle coppe europee (al momento è settima).

