CALCIOMERCATO SERIE A ANDRE' GOMES DENIS SUAREZ BARCELLONA MILAN ROMA NAPOLI / Barcellona ormai quasi campione della Liga, con un largo vantaggio su Atletico Madrid e Real Madrid, e tra le favorite per vincere la Champions League. Ma i catalani vanno incontro a una rifondazione nel corso della prossima stagione e dovranno far cassa con i giocatori ceduti in prestito. Uno scenario che può diventare molto interessante per le compagini di Serie A, con diversi giocatori già nel mirino delle nostre squadre.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

C'è da definire la situazione di, in prestito all'. I Toffees vorrebbero trattenerlo e stanno trattando con il Barça, pronti a sborsare tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nel caso in cui il portoghese non rimanesse a Goodison Park sarebbe un profilo probabilmente adatto per il, che in mezzo al campo saluterà più di un giocatore e probabilmente almeno un big (). Denisinvece sta trovando decisamente poco spazio all' Lo spagnolo torna un nome caldo per Milan e Napoli , che lo hanno già seguito, così come la