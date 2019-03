Napoli, Fabian Ruiz dall'ospedale: "Guardo il lato positivo..."

p>FABIAN RUIZ NAPOLI SPAGNA / Dalla gioia per la convocazione in Nazionale maggiore, alla rabbia per dover tornare subito a casa:ha vissuto dei giorni difficili, a causa di un'influenza che gli ha impedito di scendere in campo contro l'Udinese e che lo obbligherà a lasciare la Spagna di Luis Enrique (che ha convocato Saul al suo posto) per tornare a Napoli, dove completerà le cure per una forte forma influenzale che gli impedisce di allenarsi.

L'ex centrocampista del Betis, ancora nell'ospedale La Moraleja (sarà dimesso nel pomeriggio e tornerà quanto prima in Italia), ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: "Anche se a volte le cose accadono nel momento peggiore, riesco sempre a vederne il lato positivo. Spero e mi auguro che questa prima convocazione non sia l’ultima. In bocca al lupo per i miei compagni dalla Nazionale, grazie al ct Luis Enrique per la fiducia e anche a tutti voi per i messaggi. Alla prossima!".

