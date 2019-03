Torino-Bologna, rigore ai rossoblu' grazie al Var

TORINO BOLOGNA VAR / Var protagonista nel corso di Torino-Bologna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al 31', sul punteggio di 1-1, sfugge all'arbitroun fallo di mano in area granata commesso da, che alza istintivamente il braccio vedendo il pallone arrivarsi addosso all'improvviso. Ilrichiama il direttore di gara, che opta per il tocco negligente e non a protezione del volto e indica il dischetto.dagli undici metri batte poiportando avanti gli ospiti.