JUVENTUS ALLEGRI NEDVED / Pavel Nedved lancia Massimiliano Allegri verso la conferma.

Da Nyon, a margine del sorteggio di Champions League , il vice-presidente dellasi è espresso sul futuro in panchina del tecnico: "Abbiamo fatto dei passi come ogni anno. Il presidente ha incontrato l'allenatore a marzo e hanno deciso di spostare la decisione a giugno: mi sembra la scelta più ovvia - le parole a 'Sky Sport' di Nedved - Dobbiamo essere contenti di Allegri, sta facendo un campionato eccezionale dove non è mai accaduto che una squadra avesse 18 punti di vantaggio a questo punto della stagione. E in Champions siamo lì dove volevamo essere. Non possiamo chiedere di più".