Calciomercato Inter, cessione definitiva: è quasi ufficiale

CALCIOMERCATO INTER TORINO ANSALDI / Cristian Ansaldi sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Torino.

L'esperto esterno fu acquistato due estati fa con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto: così, riporta 'Tuttosport', la condizione per l'acquisto definitivo è vicinissima al verificarsi. La quota delle 40 presenze in campionato con la maglia del Toro potrebbe infatti avvenire domenica prossima contro il. Ansaldi, che attualmente è ancora un calciatore dell', avrà quindi maggiori certezze sul suo futuro in maglia granata.