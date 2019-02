p>MILAN CALDARA / Nella sua prima stagione con il, Mattiaha collezionato solo 90 minuti in Europa League nella gara contro il Dudelange: arrivato nella maxi trattativa che ha coinvolto in estate anche, l'ex Atalanta enon è riuscito ancora ad imporsi a causa del grave infortunio rimediato in allenamento a fine ottobre che ha causato una lesione parziale del tendine d’Achille. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il calvario però sembra essere finito e Caldara è finalmente pronto al rientro. Come riportato da 'Sky Sport', il difensore ha svolto regolarmente il secondo allenamento con il resto del gruppo ed è ormai considerato guarito dallo staff medico rossonero. Gattuso però non ha fretta e non vuole forzare il rientro in prima squadra: per questo Caldara verrà testato prima con la Primavera e con ogni probabilità scenderà in campo sabato 2 marzo nel match di campionato in programma tra il Milan e il Palermo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui