CAGLIARI PARMA D'AVERSA / Il tecnico del Parma, Roberto D'aversa, ha commentato a 'Sky Sport' la sconfitta in casa del Cagliari: "Psicologicamente questo risultato cambia molto. Loro hanno fatto meglio nei primi 15', noi nel secondo tempo. Abbiamo giocato bene ma preso due gol.

Non è da noi prendere reti del genere. Sapevamo che ci sarebbero venuti addosso con forza. Loro più bravi nel portare a casa il risultato. Peccato tornare a casa con zero punti. Non siamo più una sorpresa: gli altri conoscono le nostre qualità. Dobbiamo rimanere lucidi".

