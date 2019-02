Calciomercato Juventus, via libera per Isco!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Un grande nome si appresta ad infiammare il calciomercato in vista dell'estate. Da tempo al centro di voci ed indiscrezioni, lo spagnolo Isco sarà con ogni probabilità una delle occasioni più ghiotte della prossima sessione con tanti grandi club pronti a muoversi: dal ManchesterCity alla Juventus, soprattutto. Classe '92, al Real Madrid dal 2013, l'ex Malaga ad ogni cambio di allenatore in casa 'merengue' ha via via perso spazio e minutaggio, fino ad ora che con l'avvento di Santiago Solari è definitivamente finito fuori dai radar.

Tre volte titolare in stagione in altrettante partite di importanza molto relativa: contro Melilla e Leganes al ritorno di Copa del Rey con qualificazione archiviata (0-4 e 0-3 all'andata) e nel girone di Champions contro il Cska Mosca con gli ottavi già centrati aritmeticamente.

A fare il punto sul futuro del trequartista nel mirino dei bianconeri è lo spagnolo 'As', che nella sua edizione online sottolinea i rapporti molto freddi col tecnico Solari che, si legge, considera Isco ormai un caso perso, una situazione irreversibile che crede di non poter recuperare. E la distanza con il resto dei compagni nelle gerarchie di squadra continua ad aumentare. Ecco perché, con la conferma di Solari in panchina a fine stagione, il destino di Isco appare ormai segnato. Sarà addio, e vista la situazione a cifre sicuramente ribassate rispetto al reale valore del calciatore. La Juventus è pronta ad entrare in scena.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui