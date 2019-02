Serie A, Lazio-Udinese rinviata: ecco perché

SERIE A LAZIO UDINESE / Con l'uscita del calendario delle gare d'andata delle semifinali di Coppa Italia a fine febbraio, cambia il programma della sesta giornata di ritorno in Serie A. Anticipata a sabato 23 febbraio alle 18 la sfida tra Milan ed Empoli, con il posticipo a domenica 24 alle ore 15 di Bologna-Juventus, ma non solo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

avrebbe dovuto disputarsi lunedì 25 febbraio, ma, visto che il 26 si dovrà giocare, semifinale di andata di, e che la stessa Lazio giocherà anella gara di ritorno degli ottavi diil 21 febbraio, rendendo impossibile l'anticipo in campionato, il match tra biancocelesti e friulani - come preannunciato dalla Lega Calcio a gennaio nel comunicato di anticipi e posticipi fino a marzo - dovrà essere rinviato a data da destinarsi. Si attendono ulteriori comunicazioni in merito.