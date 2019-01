CALCIOMERCATO INTER UDINESE DE PAUL PERISIC MAROTTA / L'Inter è alla ricerca di innesti in attacco, reparto che non sta rendendo secondo le aspettative. Complici i mal di pancia di Perisic, voglioso di approdare in Premier League, la società nerazzurra potrebbe provare a regalare a Spalletti un nuovo tassello. Tra i profili studiati c'è sicuramente Rodrigo de Paul, esterno offensivo di sinistra in forza all'Udinese.

A parlare della possibilità di accogliere o meno l'argentino a giugno, ci ha pensato l'AD nerazzurro: "Ora è prematuro, siamo concentrati su questo momento della stagione".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Il dirigente nerazzurro Marotta ha continuato a parlare del fantasista dell'Udinese a 'Radio 1 Sport': "L'Inter ha messo sotto osservazione tanti calciatori. C'è ancora tanto tempo per il mercato di giugno". Infine la chiusura su Perisic: "Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore. Bisogna anche considerare gli interessi delle altre società sul calciatore: ha un valore patrimoniale e rappresenta un investimento fatto in passato dal club".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui