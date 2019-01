Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: idea Fosu-Mensah in prestito

Arrivato in estate al Fulham, Tim Fosu-Mensah non si aspettava certo di disputare solamente otto partite in campionato e, soprattutto, di non venir nemmeno convocato in ben undici partite.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Una situazione che non piace né al giocatore, né al, che sperava di vedere giocare con continuità il suo calciatore per fargli fare il giusto percorso di crescita. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it , il terzino ventunenne potrebbe cambiare aria e tra le squadre sondate per un eventuale nuovo prestito, c'è anche la