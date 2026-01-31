Lazio, ultimo tentativo per chiudere Romagnoli | CM

Mancano pochi minuti per chiudere l’affare Romagnoli. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la novità degli ultimi minuti è relativa all’apertura da parte della Lazio nei confronti della cessione all’Al-Sadd del difensore centrale.
Appariva ormai terminata la possibilità di chiudere la cessione del difensore centrale alla formazione allenata da Roberto Mancini, ma la Lazio in questi ultimi minuti avrebbe aperto alla sua partenza.
Mancano solo pochi minuti per procedere allo scambio di documenti con il calciatore che, nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare, rischierebbe di restare fuori rosa fino alla fine della stagione.