Calciomercato Lazio, il Bologna piomba su Noslin ma il Monaco è in pole

Tijjani Noslin è finito nel mirino del Bologna in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante della Lazio potrebbe salutare la squadra biancoceleste durante gli ultimi giorni della sessione di mercato invernale con i rossoblu che potrebbero fare un tentativo.

Tijjani Noslin
Noslin piace al Bologna, possibile colpo in Serie A

Nelle ultime ore si è parlato di un Bologna che potrebbe salutare Dallinga nelle prossime ore di mercato con il centravanti olandese, molto apprezzato in Francia, che potrebbe finire al Lione di Paulo Fonseca.

Nel caso in cui l’attaccante olandese dovesse salutare la squadra rossoblu il Bologna potrebbe dare l’assalto al giocatore della Lazio anche se i biancocelesti chiedono l’obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni di euro per il proprio attaccante con il Bologna disposto, almeno al momento, ad offrire solamente il diritto di riscatto.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, però, in pole per l’attaccante olandese ci sarebbe il Monaco, con la punta che potrebbe proseguire la sua carriera in Ligue 1.

