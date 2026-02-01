Belahyane lascia la Lazio e passa al Verona: prestito di sei mesi | CM

La Lazio ha trovato l’accordo con il Verona per il prestito secco di Reda Belahyane che torna così ai gialloblu per la parte finale del campionato.
Il centrocampista, che si era messo in mostra proprio con la maglia della formazione veneta, tornerà nelle prossime ore a Verona per provare a rilanciare la sua carriera, dopo che alla Lazio ha fatto fatica a trovare spazio.
Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, le società avrebbero trovato l’accordo per un prestito secco fino alla fine della stagione con il centrocampista pronto a dare una mano alla formazione per cercare di raggiungere la salvezza.