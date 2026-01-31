Alessio Romagnoli resta alla Lazio. È saltato il suo trasferimento all’Al-Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it le parti avrebbero provato fino all’ultimo, ma non ce l’avrebbero fatta per pochi minuti.

Una beffa per il difensore che resterà alla Lazio ed ora andrà capito quale sarà il suo utilizzo da qui alla fine della stagione quando, presumibilmente, si arriverà ad un divorzio tra le parti. Dopo un lungo corteggiamento da parte dell’Al-Sadd la Lazio sembrava essersi convinta solamente nelle ultime ore a disposizione per chiudere l’affare.

Un’operazione che, dopo l’ok del calciatore arrivato già diversi giorni fa, sarebbe tramontata per via del fatto che la Lazio ha cambiato in più di un’occasione le carte in tavola allungando i tempi e non riuscendo a trovare l’intesa entro la giornata di oggi, l’ultima utile per il calciomercato in Qatar.