Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Saltato il trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd, resta alla Lazio | CM

Foto dell'autore

Alessio Romagnoli resta alla Lazio. È saltato il suo trasferimento all’Al-Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini. 

Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli resta alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it le parti avrebbero provato fino all’ultimo, ma non ce l’avrebbero fatta per pochi minuti.

Una beffa per il difensore che resterà alla Lazio ed ora andrà capito quale sarà il suo utilizzo da qui alla fine della stagione quando, presumibilmente, si arriverà ad un divorzio tra le parti. Dopo un lungo corteggiamento da parte dell’Al-Sadd la Lazio sembrava essersi convinta solamente nelle ultime ore a disposizione per chiudere l’affare.

Un’operazione che, dopo l’ok del calciatore arrivato già diversi giorni fa, sarebbe tramontata per via del fatto che la Lazio ha cambiato in più di un’occasione le carte in tavola allungando i tempi e non riuscendo a trovare l’intesa entro la giornata di oggi, l’ultima utile per il calciomercato in Qatar.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie