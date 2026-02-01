Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Romagnoli resta alla Lazio e sarà a disposizione, le ultime | CM

Foto dell'autore

Saltato il trasferimento all’Al-Sadd, Alessio Romagnoli è pronto a mettersi a disposizione della Lazio per la seconda parte di stagione.

Alessio Romagnoli
Romagnoli resta alla Lazio (Ansa foto) – calciomercato.it

Il difensore era stato venduto di fatto dalla Lazio nelle ultime ore alla squadra qatariota, ma la mancanza di tempo e il cambiamento di alcune condizioni ha fatto saltare l’affare.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Alessio Romagnoli sarebbe pronto a mettersi a disposizione di Maurizio Sarri almeno fino alla fine della stagione da professionista qual è.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie