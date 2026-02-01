Romagnoli resta alla Lazio e sarà a disposizione, le ultime | CM

Saltato il trasferimento all’Al-Sadd, Alessio Romagnoli è pronto a mettersi a disposizione della Lazio per la seconda parte di stagione.

Il difensore era stato venduto di fatto dalla Lazio nelle ultime ore alla squadra qatariota, ma la mancanza di tempo e il cambiamento di alcune condizioni ha fatto saltare l’affare.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Alessio Romagnoli sarebbe pronto a mettersi a disposizione di Maurizio Sarri almeno fino alla fine della stagione da professionista qual è.