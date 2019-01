CALCIOMERCATO MILAN INTER CARRASCO / A meno di una settimana dalla chiusura della sessione invernale si infiamma il calciomercato con le big che tornano protagoniste ed accendono questa fase della campagna trasferimenti. Milan ed Inter, in particolare, stanno lavorando a diversi affari e potrebbero dar vita all'ennesimo duello.

Protagonista, questa volta, il belga Yannick Ferreira

Esterno offensivo e trequartista belga classe '93, dallo scorso febbraio in Cina al Dalian Yifang, l'ex Atletico Madrid sarebbe tentato dall'ipotesi di tornare a calcare i grandi palcoscenici europei ed è da tempo un obiettivo del Milan che cerca rinforzi in quel reparto. Occhio però all'Inter: secondo 'Sky', la società nerazzurra sarebbe pronta ad inserirsi in caso di addio di Antonio Candreva, il cui agente ha aperto ad una partenza visto il poco spazio avuto fin qui.

