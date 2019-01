Calciomercato Juventus, futuro Rugani: le ultime sul rinnovo

JUVENTUS CALCIOMERCATO RUGANI / Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Rugani nel post gara di Juventus-Chievo ha parlato anche del suo futuro e del rinnovo: "Vediamo, l'importante è che ci sia la fiducia da parte della società, che mi sta dimostrando.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rinnovo vicino? Non lo so, non penso a questo sinceramente". Come raccontato da Calciomercato.it tra Juventus e Rugani non c'è ancora l'accordo definitivo sul rinnovo al contratto che scade nel