FIORENTINA SAMPDORIA PIOLI MURIEL / Stefano Pioli esalta la generosità della sua Fiorentina, che nel match odierno ha agguantato il 3 a 3 contro la Sampdoria nonostante l'uomo in meno. Il tecnico ha rilasciato alcune parole a fine partita: "Dovevamo far gol prima, in 11 avevamo avuto occasioni importanti. Con l'espulsione la gara è cambiata ma siamo stati molto bravi. Sarebbe stata una beffa enorme perdere questa partita - le sue parole a 'Sky' - Espulsione Edmilson? Avrei qualcosa da dire, ma dell'arbitro non voglio parlare. Siamo andati in vantaggio contro un avversario molto forte, poi ci siamo abbassati un po' e non siamo stati così lucidi nelle scelte difensive. La squadra ha avuto un grandissimo cuore, abbiamo fatto un'ottima partita".

MURIEL - "Non gioca 90 minuti non so da quanto.

La sua forza è la tecnica in velocità, dopo non ce la faceva più - prosegue Pioli - Si è presentato bene a livello mentale, è stato accolto bene. La società è stata molto brava, lui è un giocatore di talento, a 28 anni ha capito che ha commesso qualche errore in passato e non ha ottenuto tutto quello che voleva. Il talento va messo a disposizione della squadra e la squadra deve metterlo nelle condizioni di esprimerlo al meglio. Luis è appena arrivato, oggi abbiamo provato un tridente molto offensivo. Ci sarà da capire di partita in partita che scelte fare. A Luis gli ho detto che è l'unico che mi ha ricordato, il primo 'Fenomeno'. Non ''. Me lo ha sempre ricordato nelle movenze, nella qualità, nella corsa. Oggi è partito dal centro sinistra e poi ha fatto la punta centrale. Adesso Luis deve dimostrare quello che non gli è riuscito in passato, ovvero la continuità di rendimento. La nostra fiducia c'è, bisogna insitere".