CALCIOMERCATO REAL MADRID MOURINHO / Dopo la separazione con il Manchester United, Josè Mourinho è ancora a caccia di una nuova panchina da cui ripartire. Negli ultimi giorni, considerando anche i pessimi risultati ottenuti da Solari, sembrava essere tornato in auge anche il Real Madrid.

La candidatura dello 'Special One' per la panchina dei 'blancos' non riscuote però troppo successo tra i media spagnoli. Mourinho infatti non sarà l'allenatore del Real nè in questa nè nella prossima stagione stando a quanto affermato dal giornalista ibericodurante il programmasu. Mourinho sarebbe quindi già stato scartato dalla lista dei candidati alla panchina del Madrid.