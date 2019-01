Calciomercato Napoli, Thiago Silva chiama Allan al PSG

CALCIOMERCATO NAPOLI THIAGO SILVA ALLAN PSG / Nonostante l'apparente frenata degli ultimi giorni da parte del Paris Saint-Germain, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti non è del tutto tranquillo e, come dichiarato, non vede l'ora che il mercato finisca per tenere in azzurro il suo Allan chiudendo le porte ai parigini.

Anche perché in Francia l'ex Udinese vanta tra l'altro uno sponsor d'eccezione come il capitano e connazionale Thiago Silva, che in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' racconta: "Tutti i grandi giocatori sono benvenuti. Allan mi ha sorpreso. Quando lo seguivo nel campionato brasiliano pensavo fosse un buon giocatore, ma non così forte come poi ho scoperto affrontandolo in Champions. Ha personalità, ma è anche molto umile. Se venisse saremmo contenti. Altrimenti gli auguro il meglio con il Napoli".

