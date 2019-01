CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA BORUSSIA DORTMUND SCHALKE 04 - Nei giorni scorsi è andato in scena, a Milano, un incontro tra Giacomo Petralito, intermediario molto attivo sull'asse Italia-Germania, e il direttore dell'area tecnica della Juventus, Fabio Paratici. Si è parlato della situazione relativa a Mehdi Benatia, nel mirino di Borussia Dortmund e Schalke 04.

Il 31enne difensore centrale, in scadenza di contratto nel 2020, fatica a trovare spazio nell'undici di Massimilianodopo il ritorno di Leonardo. Voci, però, spente sul nascere:resterà, a meno di clamorosi colpi di scena, fino alla fine della stagione in bianconero. Difficile, poi, un approdo allo Schalke 04: l'alto ingaggio del marocchino frena questa soluzione, inil Borussia Dortmund (oltre al Bayern Monaco, ex squadra di Benatia) potrebbe permettersi il calciatore. Ma, in ogni caso, se ne riparlerà nel giugno prossimo.