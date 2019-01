Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO GIUSEPPE ROSSI SOLSKJAER / Ole Gunnarpromuove Giuseppe. Nella conferenza stampa post, l'allenatore dei 'Red Devils' ha elogiato l'attaccante, che si sta allenando con la sua ex squadra in attesa di trovare una nuova destinazione: "Credo che non lo ingaggeremo, ma si sta allenando bene e sembra in forma. Sta cercando una nuova squadra, quindi penso che resterà con noi un'altra settimana massimo. Sabato ha fatto un gol fantastico in allenamento, tanto che Sir Alexsi è girato e ha detto 'che ne dite di questo ragazzo?'. Lo stiamo aiutando a rimettersi in forma. Se ci sono club interessati devono fare in fretta: chi lo prende fa un affare".