CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA JUVENTUS / Giorni caldi per il futuro di Gonzalo Higuain, che continua a vivere giorni tormentati al Milan: nei suoi pensieri ci sono il Chelsea e Maurizio Sarri . La trattativa prosegue per ora sull'asse Milano-Londra, la Juventus non è stata ancora realmente coinvolta se non per qualche timido sondaggio da parte dei londinesi. Nei prossimi giorni, i bianconeri dovranno comunque, per forza di cose, essere interpellati. Per quanto riguarda il 'Pipita', la distanza dall'ambiente rossonero cresce giorno dopo giorno, così come la sua insoddisfazione: l'argentino pensava a una squadra molto più competitiva e ora è molto attratto dall'idea di ritrovare Maurizio Sarri.

I contatti con il Chelsea sono tenuti dal fratello Nicolas. Pista calda, ma non semplice: i londinesi non sarebbero comunque orientati a concedere un contratto particolarmente lungo a un giocatore che in estate compirà 32 anni, e soprattutto non a corrispondergli uno stipendio pari a quello attuale, di circa 9 milioni di euro.

Il Milan non vorrebbe perdere Higuain ma, come spiegato da Leonardo, vuole un 'Pipita' molto più motivato qualora dovesse rimanere. Diversamente, il Diavolo non deve farsi trovare impreparato e valuta le opportunità sul mercato internazionale. I rossoneri erano già alla ricerca di un attaccante, se Higuain andasse effettivamente via gli acquisti da fare in prima linea diventerebbero due. Morata ha richieste in Spagna, ma non è l'unico bomber a rientrare nel giro europeo.

