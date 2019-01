CALCIOMERCATO INTER MILAN DE PAUL PRADE / Si prospetta un acceso derby di mercato tra Inter e Milan per Rodrigo De Paul. Intervistato a margine della conferenza di presentazione di Stefano Okaka, il direttore sportivo dell'Udinese Daniele Pradè ha parlato anche del futuro dell'argentino: "Per quanto riguardo De Paul avverto che a gennaio il giocatore non si muoverà da Udine, quindi diamo un taglio alle voci di mercato".

Come riportato dalla nostra redazione, in entrata il club friulano è invece in pressing su Zukanovic. Questo il commento del ds bianconero: "Stiamo valutando, però da domani avremo a disposizione anche Zeegelaar, che è un calciatore forte che ci potrà dare una grande mano. Poi vedremo quali saranno le opportunità che il mercato ci offre. In questo momento siamo contenti e va bene così".

