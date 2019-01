CALCIOMERCATO INTER MARTINEZ / L'Inter ha ribadito di puntare su di lui in più di un'occasione: Lautaro Martinez è stato uno degli investimenti più importanti del calciomercato estivo dei nerazzurri. In campo però il 'Toro' non si è visto spesso e così di ritorno dalle vacanze in Argentina, ha chiesto più spazio.

Intervistato da 'Espn', Lautaro Martinez ha detto la sua: "Voglio giocare di più, trovare il mio posto nella rosa. Ogni giorno mi alleno per migliorare, per mostrare al tecnico che sono all'altezza del compito. Finora non ho giocato molto, ma le volte che ho giocato penso di aver fatto bene: mi sto divertendo, la gente mi ama, voglio continuare a fare bene".

