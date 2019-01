Calciomercato Inter, occhi sulla Fiorentina: ritorno di fiamma

CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA BENASSI / Prosegue la ricerca di un centrocampista da parte dell'Inter. Oltre a Donsah e Jankto, riporta 'Tuttosport', il nome caldo delle ultime ore sarebbe Marco Benassi, centrocampista classe '94 della Fiorentina: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'idea sarebbe quella di prelevarlo già a gennaio, ma i viola non sembrano propensi ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Valutato circa 20 milioni di euro, quindi, Benassi potrebbe essere un affare da concretizzare a giugno tramite l'utilizzo di una contropartita: i nomi da attenzionare, in tal senso, sono; per gli ultimi due, l'unico ostacolo sarebbe rappresentato dall'elevato ingaggio non corrispondente al budget dei toscani.