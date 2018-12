MILAN SPAL SEMPLICI / "Credo che la Spal abbia fatto la partita che doveva fare. Davanti avevamo un Milan in forma nonostante il periodo difficile". Così Leonardo Semplici dopo il ko al 'Meazza'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

ci ha messo in difficoltà, alla fine credo avremmo meritato il pareggio per le occasioni create e per la parata di Donnarumma nel recupero - ha sottolineato a 'Dazn' il tecnico della Spal, stasera sconfitta per 2-1 - C'è rammarico, dispiace uscire senza punti da San Siro dopo una prestazione così".