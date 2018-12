JUVENTUS SAMPDORIA INFORUTNIO SZCZESNY / Tegola dell'ultimissimo minuto per la Juventus che nella parte finale del riscaldamento che precede la gara con la Sampdoria perde il portiere titolare Wojciech Szczesny.

Secondo i primi accertamenti effettuati dallo staff medico bianconero si tratta di un leggero problema muscolare che non preoccupa i bianconeri, tanto che il calciatore è regolarmente andato in panchina lasciando la porta a Mattia Perin. Il tecnico Allegri ed il suo staff hanno preferito non rischiarlo.

