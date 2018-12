PARMA ROMA CONFERENZA STAMPA DI FRANCESCO / La Roma di DiFrancesco ha rialzato la testa con il successo contro il Sassuolo, ora cerca continuità a Parma, in un match valevole per il 19esimo turno di Serie A. Giornata di conferenza stampa per il tecnico giallorosso alla vigilia della partita del Tardini. Calciomercato.itvi ha riportato le sue parole in tempo reale.

PARMA - "E' una squadra che ha fatto 25 punti. Non fa molto possesso palla ma verticalizza per sfruttare i suoi attaccanti. Noi faremo la gara e dovremo cercare di non farli ripartire".

SCHICK E DZEKO - "Sta bene, oggi si è allenato con la squadra. Era solo un affaticamento. Anche Dzeko è pronto a fare il titolare: ci sono tante partite ravvicinate e devo fare le valutazioni".

INTER-NAPOLI - "Sto con Ancelotti. Se lo Stato non riesce a regolamentare le dinamiche esterne, allora dobbiamo essere noi a fermarci. Spesso si va allo stadio più per offendere che per tifare, anche a Roma. Ci sono esempi importanti come in Inghilterra: bisogna essere duri e decisi. Le squadre non possono accettare certi cori e certe situazioni. Bisogna prendere iniziative.

Fermare il campionato avrebbe fornito un potere a chi fa i buu, ma bisogna dare un segnale".

INFORTUNATI - "E' un rischio far giocare Perotti di nuovo titolare, devo valutare insieme a lui: oggi non era al top ma in 24 ore si può migliorare. El Shaarawy non ha i 90 minuti nelle gambe, ma l'infortunio è alle spalle e può giocare dal primo minuto. Pellegrini è recuperato ma dovrebbe tornare dopo la sosta, anche perché i cambi sono tre e non posso rischiare troppi giocatori reduci da infortuni".

GERVINHO - "Ho fatto comprare i fucili alla società. Scherzi a parte dobbiamo essere bravi nelle letture e cercare di limitarlo in partenza".

D'AVERSA - "Lo stimo tantissimo. Fa un tipo di calcio diverso dal mio, ma si è adattato ai suoi giocatori e ha fatto risultati importanti con squadre di vertice".

QUARTO POSTO - "Ci sentiamo in corsa, i punti di distacco non sono tanti. Lo scorso anno era di più sulla Lazio e con meno partite. Domani è una partita totalmente differente da quella col Sassuolo e dobbiamo capire subito che va interpretata in modo differente. Bisognerà avere pazienza, ma anche fare gol. Non si può girare palla per mezzora. Dobbiamo scardinare la linea difensiva con delle giocate".

KARSDORP - "Ha subito un colpo ieri e non sta bene oggi. Ma è un giocatore che prendo in considerazione".

ZANIOLO - "Per me può coesistere con Pellegrini, con Lorenzo da mediano. Lui è molto duttile e sa coprire tanti ruoli. E' una fortuna averli, non una sfortuna".

