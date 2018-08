Calciomercato Lazio, nuova pretendente per Cataldi

CALCIOMERCATO LAZIO CHIEVO CATALDI / Futuro incerto per Danilo Cataldi.

Il centrocampista della, la scorsa stagione in prestito al, vanta alcune estimatrici in: dopo le voci su, anche il, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe in trattativa per acquistarlo. I clivensi, oltre al talento classe '94, per la linea mediana seguono anchedel Sassuolo.