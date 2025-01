DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 16 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Ci siamo per il passaggio di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, con l’ormai ex attaccante del Napoli prossimo ad accasarsi per oltre 70 milioni di euro alla corte di Luis Enrique. La Juve, in attesa del difensore, raddoppia: dopo Alberto Costa, ecco lo sbarco a Torino di Kolo Muani. Il nazionale francese arriva in prestito dal PSG. Il Milan aspetta una risposta da Rashford e continua a corteggiare Walker, mentre tiene sempre banco il futuro di Frattesi in casa Inter.