Inter, gennaio per i talenti del futuro: chiuso Perez e in arrivo Andrija Vukoje | CM.IT

Il club nerazzurro è al lavoro in ottica futura, sia per il settore giovanile che per la seconda squadra che debutterà l’anno prossimo. Le ultime di Calciomercato.it

Non abbiamo la palla di vetro per dire cosa farà l’Inter da qui alla chiusura del 3 febbraio. Se o meno farà qualcosa di importante, in entrata come in uscita con riferimento scontato a Frattesi. L’attualità ci dice che sta lavorando più in prospettiva futura (che vuol dire anche seconda squadra), se non futurissima, seguendo alla lettera le indicazioni del fondo Oaktree. Ha nel mirino Juma Bah del Valladolid (ma il City è avanti) e Smets del Genk, due centrali per l’anno venturo, poi ha ormai definito in linea di massima l’operazione Tomas Perez di cui vi stiamo parlando ormai da più di due giorni.

Per il centrocampista argentino del Newell’s Old Boys eravamo ai dettagli martedì, con l’arrivo del presidente del club a Milano, per incontrare i dirigenti interisti e chiudere l’affare. Ieri sera Ignacio Astore è stato anche al ‘Meazza’ ad assistere al match contro il Bologna. Presente anche uno degli intermediari di spicco dell’agenzia del calciatore che ha curato il trasferimento del classe 2004. Che poi è la stessa di Palacios, preso l’estate scorsa ma fin qui impiegato appena 26′ da Inzaghi. L’Inter non ha comunque intenzione di privarsene adesso, neanche in prestito.

Inter, Tomas Perez per l’Under 23

Investimento da circa 7 milioni, in discussione la disposizione dei bonus. Possibile l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Perez potrebbe sbarcare subito in Europa, per andare a giocare in prestito altrove. A giugno dovrebbe approdare a Milano, ma per giocare nell’Inter Under 23 attesa al debutto in Serie C proprio nella prossima stagione.

Inter, trattativa avanzata per il montenegrino Vukoje

Da un classe 2005 a un classe 2008, che l’Inter è vicinissima ad ingaggiare. Calciomercato.it ha raccolto conferme su Andrija Vukoje, trequartista montenegrino (185cm) dell’OFK Grbalj.

La trattativa per il quasi diciassettenne (li compirà il 23 marzo) non è chiusa ma in stato avanzato e impostata con la formula a titolo definitivo.