Inter, il presidente è a San Siro: ci siamo per il nuovo colpo | CM.IT

Il club campione d’Italia si appresta a chiudere un’operazione di mercato in questa sessione di gennaio

L’Inter si avvicina a grandi passi verso l’accordo per il baby Tomas Perez, come anticipato ieri dalla nostra redazione.

Contatti positivi nelle ultime ore con il Newell’s Old Boys, proprietario del cartellino del centrocampista classe 2005, con l’Inter che a stretto giro di posta conta di chiudere l’operazione. Come raccolto da Calciomercato.it, il presidente del ‘Rojinegro’ Ignacio Astore è presente questa a San Siro per seguire il match dei nerazzurri contro il Bologna insieme al resto delle delegazione argentina, mentre tra domani e venerdì è in programma un nuovo vertice per definire il trasferimento di Perez.

Calciomercato Inter, in chiusura il colpo Tomas Perez

Il Newell’s Old Boys incasserà un assegno tra i 6 e i 7 milioni di euro, oltre a una percentuale (20-25%) sulla futura rivendita del giocatore.

Una volta chiuso l’accordo, Tomas Perez potrà viaggiare verso Milano per le visite mediche e la firma sul contratto, con l’Inter che dovrà decidere sull’immediato futuro del 19enne centrocampista: prestito in Italia o permanenza fino a giugno in Argentina. Il baby mediano poi dalla prossima estate farà parte del nuovo progetto dell’Under 23 nerazzurra, dove ovviamente sarà osservato da vicino da Simone Inzaghi in ottica anche della prima squadra.