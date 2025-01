Cambiaso-Manchester City: la Juventus ora piazza il grande colpo

Può davvero essere l’affare del calciomercato di gennaio. I bianconeri sono pronti a cedere il giocatore che piace a Guardiola

Sono ore frenetiche per il calciomercato della Juventus. I bianconeri dopo aver messo le mani su Alberto Costa e Kolo Muani sono pronti ad acquistare anche un difensore centrale. D’altronde la priorità di gennaio è sempre stata l’arrivo del calciatore che possa raccogliere l’eredità di Bremer.

Nel frattempo, però, il popolo bianconero deve fare i conti con il sempre più probabile addio di Andrea Cambiaso. Il poliedrico esterno di Thiago Motta è finito nel mirino del Manchester City, intenzionato a portarlo in Inghilterra, con un’offerta davvero irrinunciabile. La trattativa è avanzata, con i Citizens disposti a mettere sul piatto ben 60/65 milioni di euro. La Juventus, però, continua a tenere il punto e per lasciare andare il proprio giocatore vuole un’offerta irrinunciabile, da una ottantina di milioni. Allo stesso tempo il giocatore spinge per volare in Premier League ed essere allenato da Pep Guardiola. D’altronde l’occasione è di quelle irrinunciabili, chiaramente, anche dal punto di vista economico.

Calciomercato Juventus, subito il nuovo difensore

La Juventus, così, potrebbe presto ritrovarsi con un tesoretto davvero importante che inevitabilmente verrà reinvestito da Giuntoli.

La priorità chiaramente è quella di rafforzare la difesa e con i soldi di Cambiaso sarebbe decisamente più facile strappare il sì del Milan per Fikayo Tomori, valutato sopra i 30 milioni di euro. Come vi abbiamo raccontato, la Juventus non ha mollato nemmeno Ronald Araujo: per l’uruguaiano erano arrivati segnali positivi, prima della brusca frenata di ieri. Il no definitivo non è ancora arrivato e la Juve ci crede ancora, come è possibile l’affare Antonio Silva.

E’ evidente, inoltre, che non si può escludere un doppio innesto in difesa: lente di ingrandimento puntata così anche su Hancko del Feyenoord che può agire sia da centrale che sulla fascia sinistra. I nomi sono tanti, ma non si possono escludere sorprese. Se si guarda a sinistra, dove ha giocato di più Cambiaso, c’è il profilo di Dorgu che piace. L’esterno del Lecce, però, è nel mirino di diversi club inglesi, oltre che del Napoli di Antonio Conte.