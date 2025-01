Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: è già in citta

Il serbo è in uscita tra la scadenza 2026 e l’ingaggio monstre, i bianconeri aspettano offerte soprattutto dall’estero ma intanto c’è una svolta importante

Sono ore sempre più calde per il mercato della Juventus, che dopo aver abbracciato Alberto Costa ha preso in prestito dal PSG anche Kolo Muani. L’attaccante francese aumenterà sensibilmente le possibilità a disposizione di Thiago Motta in attacco. L’ex Eintracht prenderà il posto di Vlahovic quando il serbo sarà indisponibile, ma di sicuro cercherà di scalzarlo immediatamente.

Rischiando pure di togliere un po’ di spazio allo stesso Vlahovic, al centro di una questione di mercato cruciale sia per lui che per la Juventus. La situazione è ormai ben nota, il contratto è in scadenza 2026, l’ingaggio ha toccato ormai 12 milioni e i bianconeri sperano di liberarsene al più presto visto il fallimento di ogni contatto per il rinnovo. Con stipendio, chiaramente, spalmato. Il classe 2000 esploso nella Fiorentina sta vivendo l’ennesima stagione complicata, piena zeppa di critiche con dei numeri ancora buoni. Ma i tanti gol facili e decisivi sbagliati hanno alimentato il malcontento anche della piazza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Darko Ristic (@darkoristicagent)

E anche lo stesso Vlahovic vorrebbe chiudere il capitolo bianconero, ripartendo magari dalla Premier League. L’arrivo di Kolo Muani, che pure se in prestito è giocatore di caratura internazionale in grado di rubargli il posto, non mìgliora di certo la situazione. E con questa chiave può essere letto l’arrivo di Darko Ristic a Torino, ovvero l’agente del centravanti serbo.

L’agente di Vlahovic arriva a Torino e post la foto col serbo: la situazione sul futuro

A postare la foto del suo arrivo in Italia e dell’incontro col suo assistito Vlahovic è stato proprio Darko Ristic. Un segnale chiaro e una presenza che apre a diversi scenari. Anche perché inizialmente l’incontro con la Juventus era fissato a dopo il mercato, ma è facile immaginare che in questi giorni ci sia un vertice tra l’agente del 9 bianconero e Giuntoli. Tutto è ancora possibile, ma difficilmente l’arrivo e la foto pubblicata sono delle mere coincidenze.

E allora la situazione di Vlahovic inevitabilmente può scaldarsi a breve. La Premier League può essere un terreno fertile, lo era il Manchester United in caso di partenza di alcuni giocatori che per il momento sono però ancora ben saldi a Old Trafford. La variabile che può cambiare le carte in tavola di chiama Arsenal, che deve sostituire Gabriel Jesus assente fino a fine stagione per la rottura del crociato. Ed è l’occasione di prendere finalmente una prima punta, Arteta la voleva già lo scorso anno ma poi si è scelto di andare avanti con Havertz e appunto Jesus, due attaccanti sicuramente diversi da un vero centravanti. E Vlahovic piace ai Gunners.

La richiesta di prestito secco è stata respinta, ma da lì si può cominciare a lavorare a qualcos’altro. Vista la situazione la Juve è prontissima ad ascoltare offerte, l’impressione è che anche una proposta da 40-45 milioni possa essere sufficiente a convincere Giuntoli. L’arrivo di Ristic può dare una svolta in questo senso.