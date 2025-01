Kolo Muani ha fretta per il Milan: visite e firma con la Juventus | VIDEO CM.IT

Secondo colpo del mercato invernale per la Juve: l’attaccante francese al J-Medical per l’iter medico, prima dell’ufficialità che arriverà nel pomeriggio

È il giorno di Randal Kolo Muani alla Juventus. L’attaccante francese, dopo il giallo sulle immagini tolte dai social ieri sera dal club bianconero, è arrivato questa mattina al J-Medical per sostenere le rituali visite mediche.

Accolto da un gruppetto di tifosi, il nazionale transalpino si è fermato per foto e autografi prima di iniziare l’iter medico, mentre nel pomeriggio si sposterà in sede per la firma sul contratto con la ‘Vecchia Signora’. Kolo Muani è stato prelevato in prestito fino a giugno dal Paris Saint-Germain ed è il secondo colpo del mercato estivo da parte della Juve dopo l’ingaggio del baby Alberto Costa. Il francese classe ’98 dopo la firma sarà subito alla Continassa per una seduta personalizzata e già domani si unità al gruppo di Thiago Motta per la rifinitura anti-Milan, con il tecnico che a meno di imprevisti lo convocherà per il big match di sabato.

Vlahovic infatti non è ancora al meglio e resta a rischio per la sfida contro i rossoneri, con Kolo Muani che potrebbe essere così già prezioso a gara in corso per Motta.