Le sirene sul futuro e il… Milan: blitz dell’agente di Calhanoglu | VIDEO ESCLUSIVO

Il centrocampista turco dell’Inter, al momento ai box per infortunio, è stato raggiunto dal suo procuratore a Milano

L’Inter frena e non va oltre il 2-2 al ‘Meazza’ nel recupero di campionato contro il Bologna. Ai campioni d’Italia non bastano le reti di Dumfries e capitan Lautaro Martinez, con Holm nella ripresa a gelare (e non solo per le temperature polari a Milano) il pubblico di casa.

L’Inter con una gara in meno da giocare sale -3 in classifica dalla capolista Napoli e contro la formazione di Italiano ha pagato anche le defezioni di alcuni uomini chiave in mediana come Mkhitaryan e soprattutto Calhanoglu.

Asllani continua a deludere come vice del regista turco, ai box al momento per un infortunio al polpaccio e che punta al recupero per il derby di inizio febbraio con il Milan. Senza Calhanoglu è un’altra Inter, con il centrocampista che ieri sera è arrivato allo stadio insieme al suo procuratore Stipic come testimoniato dal video esclusivo di Calciomercato.it.

🎥 #Inter – C’è anche Hakan #Calhanoglu a San Siro: il regista turco, indisponibile per infortunio, si ferma per una foto con un tifoso #InterBologna 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ZQx8d5PsZH — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 15, 2025

Calciomercato Inter, tra addio e rinnovo: gli scenari sul futuro di Calhanoglu

L’agente cura anche gli interessi di Saelemaekers e presto potrebbe esserci un incontro con il Milan per decidere il futuro del belga, attualmente alla Roma nello scambio di prestiti andato in scena lo scorso agosto con Abraham.

Non è da escludere anche un vertice prossimamente con l’Inter per fare il punto sul 30enne nazionale turco, che continua ad avere diversi estimatori all’estero dopo il pressing dell’ultima estate del Bayern Monaco. Calhanoglu giurò però fedeltà alla squadra nerazzurra, ma la situazione resta da monitorare specialmente se a fine stagione dovesse arrivare un’offerta importante nell’ordine dei 50 milioni di euro.

Inoltre, le parti potrebbero affrontare anche l’argomento rinnovo, dopo l’ultimo prolungamento dello scorso anno fino al 2027 con un ingaggio che sfiora i 7 milioni netti. Il centrocampista andrà a due anni dalla scadenza a giugno e la dirigenza di Viale della Liberazione non vorrebbe farsi trovare impreparata in caso di spiacevoli sorprese sul mercato.