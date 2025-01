Galliani bussa al Milan, da Origi a Okafor. Bondo nei pensieri del Diavolo | CM.IT

Le ultime sui possibili affari tra il Monza e il Diavolo: sono tanti i giocatori che sono finiti nel mirino dell’ex AD del club rossonero

La vittoria contro la Fiorentina ha ridato ossigeno al Monza, che non ha alcuna intenzione di mollare la Serie A. I brianzoli sono ultimi, ma adesso la salvezza è lì a sei lunghezze.

Non certo pochi per una squadra che ne ha totalizzati fino a questo momento solamente 13. Dopo l’acquisto di Lekovic, che va a rafforzare il pacchetto centrale della difesa, Adriano Galliani guarda altrove per migliorare tutti gli altri reparti.

L’Amministratore Delegato è pronto a mettere in campo tutte le sue conoscenze per riuscire a migliorare l’organico del suo Monza. Ecco così la possibilità di tornare a fare affari con il suo vecchio amore, il Milan. Di giocatori in esubero, in casa rossonera ce ne sono parecchi e molti possono far comodo al Monza, come Fode Ballo-Toure e Divock Origi. I brianzoli hanno avuto dei contatti con il Diavolo per il terzino sinistro e l’attaccante, entrambi, di fatto, fuori rosa.Il primo guadagna circa un milione di euro, il secondo ben quattro. Troppi, quelli dell’attaccante, per le casse del club biancorosso, che vorrebbe l’aiuto del Milan, per il pagamento del suo stipendio. Nei prossimi giorni capiremo se ci sono i presupposti affinché la trattativa possa andare avanti. Origi, però, fino a questo momento si è mostrato per nulla propenso a lasciare il Milan.

Monza: occasione Okafor, ma non solo

Un’altra idea del Monza, come ha potuto appurare la redazione, è quella legata a Noah Okafor, che resta sul mercato.

Oggi, il Milan pensa di poterlo cedere fuori dall’Italia. L’ex Salisburgo piace sia in Germania che in Inghilterra, ma se il calciatore fosse ancora ‘bloccato’ in rossonero negli ultimi giorni di mercato, la pista Monza potrebbe davvero scaldarsi. Il Milan, d’altronde, ha bisogno di liberare slot della lista stranieri per far spazio al futuro nuovo acquisto. Rashford o Walker restano le prime idee, con l’uno che chiaramente esclude l’altro.

In partenza c’è anche Luka Jović, offerto a Monaco e Siviglia. La possibilità di continuare a vivere a Milano potrebbe, però, portarlo a valutare anche l’idea Monza.

I nomi sul tavolo, dunque, non mancano, senza dimenticare i giovani Bartesaghi e Terracciano, che lascerebbero il Milan solo in prestito. Giovani come quel Warren Bondo, seguito da vicino dal Diavolo, anche nell’ultima sfida contro la Fiorentina. Ma il nome del centrocampista è da tempo sul taccuino di Moncada, che potrebbe così prenotarlo per l’estate se non riuscisse a prenderlo già adesso.