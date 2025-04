Inzaghi protesta: “Non ho capito il gol annullato”. Il dubbio su Lautaro Martinez

L’allenatore dell’Inter commenta il pareggio con il Barcellona: lamentele con l’arbitro e le ultime sul capitano

Qualche dubbio sulla decisione dell’arbitro di annullare il quarto gol, gli aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez, la soddisfazione per la prestazione della squadra. C’è tutto questo nelle parole di Simone Inzaghi a ‘Prime Video’ dopo Barcellona-Inter.

GRANDE PRESTAZIONE – “Una grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gala. Il doppio vantaggio, il gol annullato che ancora non capisco il perché. Abbiamo fatto un’ottima gara contro la squadra più forte al mondo. Gol annullato per un millimetro? Sono cose che fanno la differenza, ma non avrebbe cambiato il mio giudizio per questa squadra”.

YAMAL – “Dall’altra parte ho visto un calciatore che negli ultimi 8-9 anni non avevo visto. Nel secondo tempo secondo me lo abbiamo fatto di grandissima qualità. È stata una prestazione molto organizzata altrimenti non vieni qui a fare una partita del genere”.

Inzaghi gela su Lautaro Martinez: “Ho qualche dubbio”

LAUTARO MARTINEZ – “Ha avuto un problemino, ma veniva da 8 partite consecutive. Purtroppo quest’anno abbiamo avuto dei problemini, non abbiamo avuto Thuram, Taremi veniva anche lui da un infortunio. A lui vanno fatti i complimenti. Per Lautaro c’era questo rischio, speriamo di non perderlo, ma credo qualche dubbio”.

FIRMA SU PAREGGIO -“Lo avevamo fatto anche tre anni fa quando eravamo venuti qui a Barcellona per i nostri tifosi che domenica ci hanno tributato un applauso. Martedì sarà una finale, sappiamo che chi vince ne andrà fare un’altra e chi perde no.

THURAM E DUMFRIES – Thuram e Dumfries per noi sono importantissimi e ci sono mancati. Marcus si è allenato ieri dopo 15 giorni, non ha fatto un tiro in porta prima di stasera perché aveva un problema”.

Successivamente in conferenza stampa, analizza meglio la questione Lautaro Martinez e ‘ufficializza’ in pratica il forfait al ritorno: “Martedì sarà una finale, quello che i tifosi hanno fatto domenica con la Roma è stato speciale, anche oggi sono stati meravigliosi. Lautaro sarà difficilissimo averlo, probabilmente giocheremo senza il nostro capitano”