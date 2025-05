Nuova telenovela Donnarumma: Marotta pronto al triplo colpo a zero

Le ultime sul futuro del portiere italiano, che continua ad essere particolarmente ammirato dai nerazzurri. Ecco la strategia del club

Fari puntati su Gianluigi Donnarumma dopo la partita di martedì sera. Il portiere italiano del Psg, anche contro l’Arsenal, si è reso protagonista di una prestazione super, ma non è la prima volta che succede in Champions League.

Per il classe 1999, dunque, solo applausi da parte di tutti, anche e soprattutto dai francesi, ma il suo futuro resta un’incognita. In questo momento, infatti, è davvero difficile dare una percentuale su cosa potrà accadere. Con queste prestazioni esaltanti è complicato trattare sia per il club in cui sta giocando, sia per chi vorrebbe prenderlo.

E’ prevedibile, così, – come si sottolinea a Ti Amo Calciomercato, programma YouTube di Calciomercato.it – una nuova telenovela Donnarumma. Non è un segreto che il portiere della Nazionale italiana sia in cima alla lista dei desideri dell’Inter, che sogna l’ennesimo colpo a zero. Ma l’ex Milan non è l’unico calciatore, per il quale non bisognerebbe pagare il cartellino, nel mirino degli attuali campioni d’Italia

Non solo Donnarumma, gli obiettivi a zero dell’Inter

Attenzione anche a Lorenzo Pellegrini. Così il club nerazzurro e la Roma proveranno a trattare sia il centrocampista che Nicola Zalewski, che può essere riscattato per sei milioni di euro. Nei piani dell’Inter, poi, c’è un altro colpo a zero: stiamo ovviamente parlando di Jonathan David.

Nel corso della trasmissione ci si chiede così se i nuovi affari programmati da Beppe Marotta saranno allenati da Simone Inzaghi o da un altro mister. Il futuro dell’attuale tecnico nerazzurro, d’altronde, resta da scrivere: se la stagione dovesse andare in archivio con zero titoli, non sarebbe facile ripartire dall’ex attaccante. Potrebbe essere lo stesso Inzaghi a decidere di fare le valigie. Le opportunitĂ , comunque, non gli mancano: dall’Arabia Saudita all’Atalanta, sono diverse le voci circolate in questi giorni.

La trasmissione di Ti Amo Calciomercato, va, infine, in archivio con un punto sui portieri. In Serie A, infatti, ci sono diverse situazioni da monitorare: bisognerĂ capire se Sommer sarĂ ancora il titolare. In casa Juve, poi, non può certo non esserci il rimpianto per Szczesny. Tra i portieri con la valigia in mano ci sono certamente Carnesecchi e Provedel, pronti a lasciare l’Atalanta e la Lazio. Non ci si può dimenticare, inoltre, di Mike Maignan, ma il suo prezzo è calato e al Milan oggi non c’è molta chiarezza.