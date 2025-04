Verso Inter-Barcellona, Lautaro Martinez out: come cambia l’attacco di Inzaghi

La gara d’andata della semifinale di Champions League porta in dote non poche indicazioni: il forfait del capitano nerazzurro impone scelte obbligate

Partita dai mille volte. L’Inter che è riuscita a strappare un preziosissimo 3-3 dal campo del Barcellona torna a Milano con un bagaglio di consapevolezza importante. I nerazzurri sono riusciti a fermare a tre la striscia di sconfitte consecutive maturate tra Campionato e Coppa Italia dando un segnale importante ai blaugrana.

Una delle poche note negative della serata, però, rischia di essere pesantissima per la compagine di Inzaghi. Dopo aver provato a stringere i denti, Lautaro Martinez è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Nel post partita Simone Inzaghi ha esternato un certo pessimismo in vista di un possibile recupero lampo dell’argentino in vista del ritorno: “Martedì giocheremo probabilmente senza il nostro Lautaro Martinez e sarà già quella una finale per noi”. Chiosa che – di fatto – ha aperto il ballottaggio su chi sarà l’attaccante che agirà al fianco di Marcus Thuram al centro dell’attacco nerazzurro in caso di forfait del capitano nerazzurro.

Inter-Barcellona, Arnautovic o Taremi al posto di Lautaro Martinez? Ecco tutti i numeri

Entrato in campo in modo piuttosto convinto contro il Barcellona, Taremi si è reso protagonista di una ripresa non priva di spunti. Certo, la qualità e la cattiveria agonistica di Lautaro Martinez sono di tutt’altra pasta, ma Inzaghi può dirsi soddisfatto della risposta fornita dall’attaccante iraniano, capace di pulire un paio di palloni interessanti e prezioso anche in fase di pressing.

Le statistiche – però – fanno pendere l’ago della bilancia più dalla parte di Arnautovic che da quella dell’ex bomber del Porto. L’austriaco – infatti – si è reso protagonista di 7 gol (uno dei quali siglato in Champions League) e due assist complessivi. Prima della gara contro la Roma, in modo emblematico, Arnautovic aveva segnato quattro gol nelle quattro gare in cui era stato schierato dal primo minuto, apponendo il suo sigillo contro Fiorentina, Monza, Udinese e Cagliari. Per scovare l’ultimo gol di Taremi bisogna invece riannodare i fili del discorso e risalire al 26 gennaio, preceduti dai gol alla Stella Rossa e al Milan in Supercoppa.

Prima della trasferta di Barcellona, da subentrato Taremi non è quasi mai riuscito ad incidere. Il ballottaggio Tarami-Arnautovic, insomma, è più aperto che mai: saranno i prossimi giorni a decretare l’altra maglia da titolare al fianco di Thuram. Ad ogni modo, se l’Inter è in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez, il Barcellona di certo non ride. Il recupero di Lewandowski in vista della gara di ritorno appare improbabile; lo stop di Koundé, inoltre, dovrebbe tenere il terzino francese fermo ai box per un paio di settimane, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.